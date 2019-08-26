В Мальме женщина погибла в результате стрельбы на улице

30-летняя женщина умерла в больнице от полученных ранений в результате стрельбы вблизи Риберсборга, популярного пляжа в Мальме

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Еще два человека, которых также госпитализировали, в том числе маленький ребенок, не пострадали.

По словам свидетелей, опрошенных газетой Kvällsposten, несколько нападавших в масках совершили от восьми до десяти выстрелов, прежде чем бежать через сады многоквартирного дома. "Звучало как два разных оружия", - сказал очевидец.



Один из свидетелей заявил, что женщина несла ребенка в тот момент, когда в нее попала пуля. Мужчина, с которым она была, упал в шок, крича, что ребенку "нужна мать".

Полиция не нашла подозреваемых или идентифицированных до полудня в понедельник, но в сети появилось видео, на котором видно чернокожего человека, бегущего с места происшествия с пистолетом в руке.



Местная газета Sydsvenskan сообщает, что одна из теорий, которую расследует полиция, - это то, что мишенью был отец ребенка. Говорят, что этот человек имеет уголовное прошлое и в Швеции, и в Дании, и отсидел в тюрьме.