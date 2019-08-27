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Тіло мігранта, який плив з Франції до Британії, знайшли біля Бельгії

Вівторок, 27 серпня 2019, 10:07

Тіло іракського мігранта, який намагався перепливти через Ла-Манш від Франції до Британії, знайшли біля берегів Бельгії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Тіло 48-річного чоловіка виявили в імпровізованому рятувальному жилеті із порожніх пластикових пляшок та з маленькою сумкою з посвідченням особи, повідомила в понеділок прокуратура Брюгге.

"Ми вперше знайшли тіло мігранта", - сказав Карл Декалуве, губернатор провінції Західна Фландрія.

Чиновники вважають, що чоловік потонув, намагаючись переплисти з пляжу на півночі Франції до Британії. Течії, як вважають, транспортували його тіло до бельгійських вод.

На такий вчинок чоловік зважився нібито після того, як не зміг отримати притулок у Німеччині.

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За вісім днів до того, як було знайдено тіло, бельгійський матрос помітив чоловіка в поясі з порожніх пластикових пляшок, який благав про допомогу у водах біля Дюнкерка.

Моряк повідомив французькій морській владі про інцидент, сказавши, що намагався врятувати людину, але її змивала течія.

З січня близько 1450 мігрантів були врятовані британськими або французькими береговими охоронцями, що вдвічі більше, ніж кількість людей, які намагалися перетнути канал протягом усього 2018 року, згідно з офіційними французькими даними, оприлюднених у понеділок.

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Бельгія Велика Британія мігранти
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