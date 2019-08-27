Тело мигранта, плывшего из Франции в Британию, нашли в Бельгии

Тело иракского мигранта, который пытался переплыть через Ла-Манш от Франции в Британию, нашли у берегов Бельгии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Тело 48-летнего мужчины обнаружили в импровизированном спасательном жилете из пустых пластиковых бутылок и с маленькой сумкой с удостоверением личности, сообщила в понедельник прокуратура Брюгге.

"Мы впервые нашли тело мигранта", - сказал Карл Декалуве, губернатор провинции Западная Фландрия.

Чиновники считают, что мужчина утонул, пытаясь переплыть с пляжа на севере Франции в Британию. Течение, как полагают, принесло его тело в бельгийские воды.

На такой поступок человек решился якобы после того, как не смог получить убежище в Германии.

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За восемь дней до того, как было найдено тело, бельгийский матрос заметил мужчину в поясе из пустых пластиковых бутылок, который умолял о помощи в водах у Дюнкерка.

Моряк сообщил французской морской власти об инциденте, сказав, что пытался спасти человека, но ее смывало течение.

С января около 1450 мигрантов были спасены британскими или французскими береговыми охранниками, что вдвое больше, чем количество людей, которые пытались пересечь канал в течение всего 2018 года, согласно официальным французскими данным, обнародованным в понедельник.