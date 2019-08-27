Макрон висварив президента Бразилії за коментар про дружину

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента Бразилії Жаїра Болсонару за "надзвичайно грубу" образу його дружини Бріжит у коментарі на Facebook

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

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Коментар Макрона з'явився на тлі завершенням саміту G7 в Біарріці й того, як Франція чинила тиск на Бразилію, аби вона активніше боролася з пожежами в лісах Амазонії.

"Він зробив кілька надзвичайно грубих коментарів про мою дружину", - заявив Макрон на пресконференції в понеділок. "Це сумно. Це сумно для нього передусім, але також це сумно для бразильців. Я дуже люблю і поважаю бразильців, і я сподіваюся, що дуже скоро у них буде президент, який поводитиме себе як належне", - сказав президент Франції.

Зокрема, у коментарі до відео про гасіння пожеж, розміщеному на Facebook-сторінці Болсонару, один з користувачів опублікував фотографії двох президентів з їхніми дружинами. "Тепер ви розумієте, чому Макрон переслідує Болсонару?" - написано поруч із колажем, який порівнює 66-річну Бріджит Макрон і 37-річну Мішель Болсонару.

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На припущення коментатора про те, що ворожнеча була викликана "ревнощами з боку Макрона", Болсонару відповів: "Не принижуй цього хлопця. LOL".

На питання AFP, чи відчуває Болсонару відповідальність за цей пост, представник адміністрації президента Бразилії відповів, що у нього немає коментарів.