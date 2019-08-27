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ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити 34 тисячі євро родичам Магнітського

Вівторок, 27 серпня 2019, 12:52

Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у порушенні кількох статей Європейської конвенції з прав людини і зобов’язав Москву виплатити 34 тисячі євро родичам аудитора Сергея Магнітського, який помер у закладі досудового утримання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

Зокрема, ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні матеріально-процесуальних положень статті 2 (право на життя) Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод Конвенції про права людини,  порушення статті 3 (заборона жорстокого поводження) у зв'язку з умовами утримання Магнітського; порушенні статті 3 у зв'язку з жорстоким поводженням щодо Магнітського з боку тюремних наглядачів; порушення пункту 3 статті 5 (право на свободу і безпеку) внаслідок тривалості його утримання під вартою, а також порушенні статті 6 §§ 1 і 2 (право на справедливий судовий розгляд і презумпцію невинності).

Суд відхилив скаргу заявників на арешт і утримання під вартою Магнітського необґрунтованими.

ЄСПЛ присудив виплатити родичам покійного аудитора 34 тис. євро для відшкодування моральних збитків.

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Сергей Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

Низка країн у результаті запровадили так звані "закони Магнітського" щодо заборон в’їзду іноземцям, пов'язаним з великомасштабною корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини.

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ЄСПЛ
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