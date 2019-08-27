ЕСПЧ обязал Россию выплатить 34 тысячи евро родственникам Магнитского

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека и обязал Москву выплатить 34 тысячи евро родственникам аудитора Сергея Магнитского, который скончался в учреждении досудебного содержания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

В частности, ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении материально-процессуальных положений статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод Конвенции о правах человека, нарушении статьи 3 (запрет жестокого обращения) в связи с условиями содержания Магнитского; нарушении статьи 3 в связи с жестоким обращением в отношении Магнитского со стороны тюремных надзирателей; нарушении пункта 3 статьи 5 (право на свободу и безопасность) вследствие длительности его содержания под стражей, а также нарушении статьи 6 §§ 1 и 2 (право на справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности).

Суд отклонил жалобу заявителей на арест и содержание под стражей Магнитского необоснованными.

ЕСПЧ присудил выплатить родственникам покойного аудитора 34 тыс. евро для возмещения морального ущерба.

Сергей Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.

Ряд стран в результате ввели так называемые "законы Магнитского" относительно запретов въезда иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.