Термінал аеропорту Мюнхена закрили через пасажира, що уникнув паспортного контролю

Термінал 2 аеропорту Мюнхена закривали через пассажира, що уникнув паспортного контролю і вийшов через аварійний вихід.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Пасажир, який спричинив хаос в аеропорту, прибув до Мюнхена з-за меж ЄС. В адміністрації аеропорту не уточнили, з якої саме країни прибув пасажир, однак зазначається, що німецький уряд не відносить цю країну до групи безпечних.

Перед тим як пройти на паспортний контроль чоловік вийшов у двері аварійного виходу, куди дозволяється виходити лише після проходження контролю.

Поліція активувала план безпеки, відповідно до європейського законодавства. В результаті призупинив роботу термінал 2 і окремі зони терміналу 1. Так, були скасовані понад 50 злетів і посадок і літаків, через що постраждали близько 7500 пасажирів.

Майже через дві з половиною години в аеропорту повідомили, що поліція затримала порушника. Де він був увесь цей час невідомо.

Аеропорт Мюнхена є другим за величиною у Німеччини – в цей період він обслуговує в середньому 120 тисяч пасажирів щодня.

Подібний інцидент в аеропорту стався на початку літніх канікул у минулому році. Тоді хаос в аеропорту спричинила жінка, яка оминула контроль безпеки і потрапила в захищену зону. Тоді аеропорт добровільно видав пасажирам, чий рейс відклали чи скасували, 6000 ваучерів по 50 євро.