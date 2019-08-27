Терминал аэропорта Мюнхена закрыли из-за пассажира, избежавшего паспортного контроля

Терминал 2 аэропорта Мюнхена закрывали из-за пассажира, который избежал паспортного контроля и вышел через аварийный выход.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Пассажир, вызвавший хаос в аэропорту, прибыл в Мюнхен из-за пределов ЕС. В администрации аэропорта не уточнили, из какой именно страны прибыл пассажир, однако отмечается, что немецкое правительство не относит эту страну к группе безопасных.

Прежде чем пройти на паспортный контроль, мужчина вышел в дверь аварийного выхода, куда разрешается выходить только после прохождения контроля.

Полиция активировала план безопасности в соответствии с европейским законодательством. В результате приостановил работу терминал 2 и отдельные зоны терминала 1. Были отменены более 50 взлетов и посадок самолетов, из-за чего пострадали около 7500 пассажиров.

Почти через два с половиной часа в аэропорту сообщили, что полиция задержала нарушителя. Где он был все это время, неизвестно.

Аэропорт Мюнхена – второй по величине в Германии, в этот период он обслуживает в среднем 120 тысяч пассажиров ежедневно.

Подобный инцидент в аэропорту произошел в начале летних каникул в прошлом году. Тогда хаос в аэропорту вызвала женщина, которая обошла контроль безопасности и попала в защищенную зону. Тогда аэропорт добровольно выдал пассажирам, чей рейс отложили или отменили, 6000 ваучеров по 50 евро.