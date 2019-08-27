Кінець урядової кризи в Чехії: ексглаву МЗС призначили міністром культури

Після трьох місяців суперечок, хто має очолити міністерство культури Чехії президент Мілош Земан призначив міністром ексглаву МЗС Любомира Заоралека.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Суперечка навколо міністерства культури розгорілася у квітні, коли колишній міністр Антонін Станек звільнив директора Національної галереї в Празі Іржі та директора Оломоуцького художнього музею.

У травні соціал-демократи вирішили замінити Станека. Президент Мілош Земан зумів утримати його на посаді до кінця липня. І коли він, нарешті, звільнив його, то дав зрозуміти, що кандидат соціал-демократів на цей пост Міхал Шмарда не заручиться його підтримкою.

Лідер соціал-демократів Ян Гамачек тоді вибрав Заоралека в якості кандидата на посаду міністра. Заоралек виступав проти коаліції ANO і Чеської соціал-демократичної партії.

Земан зустрівся з Заоралеком у понеділок. Новий міністр вважає, що у нього можуть виникнути розбіжності з президентом при вирішенні певних питань у міністерстві культури. Заоралек заявив, що хоче розібратися з установами, керівництво яких змінив колишній міністр культури Станек. Мілош Земан висловив у свою чергу очікування, що новий міністр зосередиться на реставрації пам'яток.