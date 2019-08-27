Конец правительственного кризиса в Чехии: экс-главу МИД назначили министром культуры

После трех месяцев споров, кто должен возглавить министерство культуры Чехии президент Милош Земан назначил министром экс-главу МИД Любомира Заоралека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Спор вокруг Министерства культуры разгорелся в апреле, когда бывший министр Антонин Станек уволил директора Национальной галереи в Праге Иржи и директора Оломоуцкого художественного музея.

В мае социал-демократы решили заменить Станека. Президент Милош Земан сумел удержать его на посту до конца июля. И когда он, наконец, освободил его, дал понять, что кандидат социал-демократов на этот пост Михал Шмарда не заручится его поддержкой.

Лидер социал-демократов Ян Гамачек тогда выбрал Заоралека в качестве кандидата на должность министра. Заоралек выступал против коалиции ANO и Чешской социал-демократической партии.

Земан встретился с Заоралеком в понедельник. Новый министр считает, что у него могут возникнуть разногласия с президентом при решении определенных вопросов в министерстве культуры. Заоралек заявил, что хочет разобраться с учреждениями, руководство которых сменил бывший министр культуры Станек. Милош Земан высказал в свою очередь ожидание, что новый министр сосредоточится на реставрации памятников.