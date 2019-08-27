Президент Бразилії хоче вибачень від Макрона

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що готовий обговорити допомогу G7 у боротьбі з пожежами в Амазонії, якщо його французький коллега Еммануель Макрон вибачиться за образи на його адресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Перш за все пан Макрон повинен відкликати образи, які він зробив проти мене", - заявив журналістам президент Бразилії і сказав, що Макрон назвав його брехуном у питанні екологічних зобов'язань.

"Перш ніж ми почнемо говорити, чи приймати щось від Франції… він повинен відмовитися від цих слів, а потім ми зможемо говорити", - наголосив він.

На саміті у Франції лідери G7 домовились заснувати фонд у розмірі 20 млн доларів для боротьби з пожежами у тропічних лісах.

Однак Бразилія відмовилася від допомоги країн G7 для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії, а високопоставлений чиновник заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, щоб він займався "своїм домом і своїми колоніями".