G7 домовилась про фонд у $20 млн для порятунку лісів Амазонії

Лідери держав "Групи семи" домовилися заснувати фонд в розмірі 20 мільйонів доларів для допомоги в боротьбі з пожежами в тропічних лісах Амазонії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це в понеділок на пресконференції заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Ми бачимо, що відбувається в Амазонії, і ми хотіли б мати можливість відповісти. Амазонія — це легені планети, і наслідки для неї жахливі", - сказав Макрон поруч з президентом Чилі Себастьяном Піньєрою.

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Ініціатива передусім буде спрямована на те, щоб допомогти дев'яти країнам, де горять ліси Амазонії, боротися з пожежами. Надалі вона буде реалізована у співпраці з постраждалими країнами з метою сприяти відновленню лісів та іншим проєктам — при збереженні суверенітету кожної країни, сказав Макрон.

Президент Франції додав, що є надія розпочати аналогічну ініціативу з країнами Африки.

За словами Макрона, лідери "Групи семи" провели "поглиблену дискусію" з цього питання в суботу ввечері. "Ми погодилися, що повинні діяти, але у повній координації з країнами регіону", - сказав французький президент.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару протистоїть допомозі інших держав, називаючи її втручанням у внутрішні справи країни.

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Як повідомлялося, ЄС погрожує Бразилії відкласти угоду про вільну торгівлю через пожежі у тропічних лісах.

Ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару натомість звинуватив екологічні групи у підпалах з метою дискредитації країни.

Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. В рамках угоди про вільну торгівлю експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися низьким тарифом 7,5%.