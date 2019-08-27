Бразилія відмовилась від допомоги G7 у боротьбі з пожежами

Бразилія відмовилася від допомоги країн G7 для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії, а високопоставлений чиновник заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, щоб він займався "своїм домом і своїми колоніями".

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на France 24.

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"Ми цінуємо (пропозицію), але, можливо, ці ресурси більш актуальні для відновлення лісів Європи", - сказав Онікс Лорензоні, глава адміністрації бразильського президента Жаїра Болсонару.

На саміті у Франції лідери G7 домовились заснувати фонд у розмірі 20 млн доларів для боротьби з пожежами у тропічних лісах.

"Макрон навіть не може уникнути пожежі в церкві, яка є об'єктом всесвітньої спадщини. Чому він має намір вчити нашу країну?" - сказав він, маючи на увазі пожежу у паризькому Нотр-Дамі.

Міністр з питань довкілля Бразилії Рікардо Саллес раніше заявив журналістам, що вони вітають фінансування G7 для боротьби з пожежами. Проте після зустрічі Болсонару з його міністрами уряд Бразилії змінив курс.

Як повідомлялося, ЄС погрожує Бразилії відкласти угоду про вільну торгівлю через пожежі у тропічних лісах.

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Ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та недостатньому використанні ресурсів для боротьби з пожежами. Болсонару натомість звинуватив екологічні групи у підпалах з метою дискредитації країни.

Райони тропічних лісів зазвичай підпалюють, щоб розчистити місце для фермерських господарств, особливо для скотарів. В рамках угоди про вільну торгівлю експортери яловичини отримають вигоду від річної квоти у 99 тисяч тонн, яка буде обкладатися низьким тарифом 7,5%.