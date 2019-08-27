Президент Бразилии хочет извинений от Макрона

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что готов обсудить помощь G7 в борьбе с пожарами в Амазонии, если его французский коллега Эммануэль Макрон извинится за оскорбления в его адрес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Прежде всего господин Макрон должен отозвать оскорбления против меня", - заявил журналистам президент Бразилии и сказал, что Макрон назвал его лжецом в вопросе экологических обязательств.

"Прежде чем мы начнем говорить или принимать что-то от Франции... он должен отказаться от этих слов, а потом мы сможем говорить", - отметил он.

На саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7 для борьбы с лесными пожарами в Амазонии, а высокопоставленный чиновник заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы он занимался "своим домом и своими колониями".