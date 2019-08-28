Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем’єр Британії попросить королеву призупинити роботу парламенту – ЗМІ

З'явилися деталі "російського" звернення Макрона

Другий за тиждень сенатор США заявив про візову відмову РФ

Трамп похвалив Конте, який на саміті G7 підтримав повернення РФ






В центрі Афін анархісти напали на поліцію

Середа, 28 серпня 2019, 10:33

Самопроголошені анархісти закидали коктейлями Молотова  сили поліції, розташовані біля Афінського політехнічного університету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Інцидент стався близько 2 години ночі в середу. Приблизно через півгодини стався напад на загін поліції біля штаб-квартири Соціалістичної партії ПАСОК.

Повідомлень про арешти і поранення не надходило.

Невідомо, чи були ці напади пов'язані з поліцейською операцією на початку цього тижня по виселенню прохачів притулку із захоплених будівель в околицях центру Афін, які вважаються оплотом анархістів.

В цілому 134 прохачів притулку були виселені в понеділок. Сквоти були виселені у вівторок, але поліція залишається на сторожі на тлі побоювань, що анархісти спробують знову зайняти їх.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
powered by lun.ua