В центрі Афін анархісти напали на поліцію

Самопроголошені анархісти закидали коктейлями Молотова сили поліції, розташовані біля Афінського політехнічного університету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Інцидент стався близько 2 години ночі в середу. Приблизно через півгодини стався напад на загін поліції біля штаб-квартири Соціалістичної партії ПАСОК.

Повідомлень про арешти і поранення не надходило.

Невідомо, чи були ці напади пов'язані з поліцейською операцією на початку цього тижня по виселенню прохачів притулку із захоплених будівель в околицях центру Афін, які вважаються оплотом анархістів.

В цілому 134 прохачів притулку були виселені в понеділок. Сквоти були виселені у вівторок, але поліція залишається на сторожі на тлі побоювань, що анархісти спробують знову зайняти їх.