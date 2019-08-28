В центре Афин анархисты напали на полицию
Самопровозглашенные анархисты забросали коктейлями Молотова силы полиции, расположенные у Афинского политехнического университета.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Инцидент произошел около двух часов ночи в среду. Примерно через полчаса произошло нападение на отряд полиции у штаб-квартиры Социалистической партии ПАСОК.
Сообщений об арестах и ранениях не поступало.
Неизвестно, были ли эти нападения связаны с полицейской операцией в начале этой недели по выселению просителей убежища из захваченных зданий в окрестностях центра Афин, которые считаются оплотом анархистов.
В общей сложности 134 просителя убежища были выселены в понедельник. Сквоты были выселены во вторник, но полиция остается на страже на фоне опасений, что анархисты попытаются снова их занять.