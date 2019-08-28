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В центре Афин анархисты напали на полицию

Среда, 28 августа 2019, 10:33

Самопровозглашенные анархисты забросали коктейлями Молотова силы полиции, расположенные у Афинского политехнического университета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Инцидент произошел около двух часов ночи в среду. Примерно через полчаса произошло нападение на отряд полиции у штаб-квартиры Социалистической партии ПАСОК.

Сообщений об арестах и ​​ранениях не поступало.

Неизвестно, были ли эти нападения связаны с полицейской операцией в начале этой недели по выселению просителей убежища из захваченных зданий в окрестностях центра Афин, которые считаются оплотом анархистов.

В общей сложности 134 просителя убежища были выселены в понедельник. Сквоты были выселены во вторник, но полиция остается на страже на фоне опасений, что анархисты попытаются снова их занять.

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