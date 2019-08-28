В Антверпені трамвай зійшов з рейок і врізався в будинок, є постраждалі

Увечері у вівторок в бельгійському Антверпені трамвай зійшов з рейок і врізався в житловий будинок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійське видання Sudinfo.

В результаті аварії постраждали четверо людей.

Машиніста трамвая і одного з пасажирів доставили до лікарні у важкому стані. У двох інших пасажирів травми меншого ступеня складності.

З будинку, в який врізався трамвай, евакуювали мешканців для проведення робіт зі стабілізації.

У зв'язку з аварією мешканців Антверпена попередили про перебої в роботі громадського транспорту, які можуть спостерігатися протягом дня.