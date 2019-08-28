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В Антверпене трамвай сошел с рельсов и врезался в дом, есть пострадавшие

Среда, 28 августа 2019, 11:16

Вечером во вторник в бельгийском Антверпене трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское издание Sudinfo.

В результате аварии пострадали четыре человека.

Машиниста трамвая и одного из пассажиров доставили в больницу в тяжелом состоянии. У двух других пассажиров травмы меньшей степени сложности.

Из дома, в который врезался трамвай, эвакуировали жителей для проведения работ по стабилизации.

 

В связи с аварией жителей Антверпена предупредили о перебоях в работе общественного транспорта, которые могут наблюдаться в течение дня.

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