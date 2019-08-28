В Антверпене трамвай сошел с рельсов и врезался в дом, есть пострадавшие
Среда, 28 августа 2019, 11:16
Вечером во вторник в бельгийском Антверпене трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское издание Sudinfo.
В результате аварии пострадали четыре человека.
Машиниста трамвая и одного из пассажиров доставили в больницу в тяжелом состоянии. У двух других пассажиров травмы меньшей степени сложности.
Из дома, в который врезался трамвай, эвакуировали жителей для проведения работ по стабилизации.
В связи с аварией жителей Антверпена предупредили о перебоях в работе общественного транспорта, которые могут наблюдаться в течение дня.
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