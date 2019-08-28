У Бельгії розбився невеликий спортивний літак, пілот загинув

У Бельгії поблизу злітної смуги аеропорту Кортрейк-Вевелгем зазнав катастрофи невеликий спортивний літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Het Laatste Nieuws.

Інцидент стався близько 16.20 у вівторок. Пілот зробив помилковий маневр розгортаючи в повітрі рекламний банер, який мав бути помітний учасникам кінних перегонів.

Це призвело до падіння літака, який приземлився на дах і декілька разів перекинувся.

Повідомляється, що в результаті удару з землею стався витік пального, однак обійшлося без пожежі.

Медики, які прибули на місце катастрофи змогли лише констатувати смерть пілота, який загинув на місці.

Органи контролю за авіацією розпочали розслідування за фактом інциденту.