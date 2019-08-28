В Бельгии разбился небольшой спортивный самолет, пилот погиб

В Бельгии вблизи взлетной полосы аэропорта Кортрейк-Вевелгем потерпел катастрофу небольшой спортивный самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Het Laatste Nieuws.

Инцидент произошел около 16.20 во вторник. Пилот сделал ложный маневр, разворачивая в воздухе рекламный баннер, который должен быть заметен участникам скачек.

Это привело к падению самолета, который приземлился на крышу и несколько раз перевернулся.

Сообщается, что в результате удара с землей произошла утечка горючего, однако обошлось без пожара.

Медики, прибывшие на место катастрофы, смогли только констатировать смерть пилота, который погиб на месте.

Органы контроля за авиацией начали расследование по факту инцидента.