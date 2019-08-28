В ЕС предупредили Сербию в связи с планами подписать соглашение с Евразийским союзом
В Еврокомиссии заявили, что Сербия должна будет разорвать свой новый пакт о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) во главе с РФ, когда она присоединится к ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.
"Соглашение о свободной торговле между Сербией и Россией действует с 2000 года. Мы понимаем, что это соглашение должно быть расширено на Евразийский экономический союз", - сказал представитель Еврокомиссии.
"Сербия может заключать соглашения с другими странами или организациями до вступления в ЕС", - сказал он.
Однако в контексте переговоров о вступлении Сербия обязалась выйти из всех двусторонних соглашений о свободной торговле в день своего вступления в ЕС, добавили в ЕК.
Еврокомиссия уточнила обязательства Сербии через день после того, как посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко объявил, что Сербия подпишет торговое соглашение с ЕАЭС 25 октября.
В состав ЕЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Министры иностранных дел ЕС могут обсудить соглашение ЕАЭС среди других вопросов, когда они встретятся со своими западнобалканскими коллегами в Хельсинки в конце этой недели.