Франція назвала кандидатку у Єврокомісію
Середа, 28 серпня 2019, 12:48
Колишню французьку євродепутатку Сильві Гулар (En Marche / Renew) висунули на посаду наступного європейського комісара від Франції.
Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на EUobserver.
Гулар, яка нині є заступницею директора Банку Франції - колишній міністр оборони та колишній президент Європейського руху Франції.
З Гулар Європейська комісія матиме ще одного представника групи лібералів Renew та ще одного кандидата-жінку. У Брюсселі хочуть досягти, щоб принаймні 13 з 28 членів Єврокомісії були жінками.
Читайте також
Напередодні Португалія вирішила висунути у нову Єврокомісію заступницю голови центрального банку Елізу Феррейру.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua