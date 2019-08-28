Франція назвала кандидатку у Єврокомісію

Колишню французьку євродепутатку Сильві Гулар (En Marche / Renew) висунули на посаду наступного європейського комісара від Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на EUobserver.

Гулар, яка нині є заступницею директора Банку Франції - колишній міністр оборони та колишній президент Європейського руху Франції.

З Гулар Європейська комісія матиме ще одного представника групи лібералів Renew та ще одного кандидата-жінку. У Брюсселі хочуть досягти, щоб принаймні 13 з 28 членів Єврокомісії були жінками.

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Напередодні Португалія вирішила висунути у нову Єврокомісію заступницю голови центрального банку Елізу Феррейру.