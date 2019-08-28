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Франція назвала кандидатку у Єврокомісію

Середа, 28 серпня 2019, 12:48

Колишню французьку євродепутатку Сильві Гулар (En Marche / Renew) висунули на посаду наступного європейського комісара від Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на EUobserver.

Гулар, яка нині є заступницею директора Банку Франції - колишній міністр оборони та колишній президент Європейського руху Франції. 

З Гулар Європейська комісія матиме ще одного представника групи лібералів Renew та ще одного кандидата-жінку. У Брюсселі хочуть досягти, щоб принаймні 13 з 28 членів Єврокомісії були жінками.

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