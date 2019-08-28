Франция назвала кандидатку в Еврокомиссию
Среда, 28 августа 2019, 12:48
Бывшую французскую евродепутатку Сильви Гулар (En Marche/Renew) выдвинули на пост следующего европейского комиссара от Франции.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на EUobserver.
Гулар, которая сейчас является заместителем директора Банка Франции - бывший министр обороны и бывший президент Европейского движения Франции.
С Гулар в Европейской комиссии появится еще один представитель группы либералов Renew и еще одна кандидатка-женщина. В Брюсселе хотят достичь, чтобы по крайней мере 13 из 28 членов Еврокомиссии были женщинами.
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