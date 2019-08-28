В Італії вдруге за два місяці прокинувся вулкан Стромболі

Потужний вибух стався в середу на італійському вулкані Стромболі, його околиці засипало піском, попелом та іншим вулканічним матеріалом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

За окремими даними, виверження, якому передував потужний гуркіт, було сильнішим за те, в результаті якого 3 липня загинув турист.

Про жертви і постраждалих не повідомляється.

Останнє виверження відчувалося туристами і жителями острова та інших близьких до нього місць на архіпелазі. Дуже високий стовп диму було видно навіть за багато кілометрів.

Вулкан Стромболі розташований на півдні Італії біля узбережжя Сицилії.

Президент регіону Сицилія Нелло Мусумечі в середу заявив, що рух приватних човнів в районі острова було припинено на кілька годин в якості запобіжного заходу.