В Италии второй раз за два месяца проснулся вулкан Стромболи

Мощный взрыв произошел в среду на итальянском вулкане Стромболи, его окрестности засыпало песком, пеплом и другим вулканическим материалом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

По некоторым данным, извержение, которому предшествовал мощный грохот, было сильнее того, в результате которого 3 июля погиб турист.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Последнее извержение ощущалось туристами и жителями острова и других близких к нему мест на архипелаге. Очень высокий столб дыма было видно даже за много километров.

Вулкан Стромболи расположен на юге Италии у побережья Сицилии.

Президент региона Сицилия Нелло Мусумечи в среду заявил, что движение частных лодок в районе острова было приостановлено на несколько часов в качестве меры предосторожности.