В армії Німеччини проблеми із взуттям: військові кілька років чекають на нові берці

Німецьким військовим доведеться чекати до 2022 року, щоб отримати нове взуття через "обмежену виробничу потужність у промисловості".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Tagesspiegel.

Нездатність Бундесвера оснастити солдатів взуттям додалася до низки скандалів з браком техніки та питання щодо бойової готовності.

З 2016 року Бундесвер планував забезпечити солдатів двома типами "важкого бойового взуття" та "легкими бойовими черевиками" замість стандартних "всесезонних черевиків".

Робота повинна була завершитися до кінця 2020 року, але тепер терміни посунули до середини 2022 року.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що "через обмежену виробничу потужність у промисловості неможливо дотримуватися графіку".

"Повна реалізація нової бойової взуттєвої системи збройних сил буде завершена до кінця другого кварталу 2022 року", - зазначили в міністерстві.

Згідно з парламентським запитом, близько 160 000 з 183 000 солдатів отримали свою першу пару важких бойових черевиків. Однак військові не отримали другої пари. Лише 31 000 солдатів було видано легке бойове взуття.

"Це здається досить гротескним, що для оснащення військ новим взуттям потрібно вісім років", - сказала Марі-Агнес Штрак-Циммерман, член парламенту від опозиційних "Вільних демократів", яка подала запит до Міністерства оборони.

Військові скаржаться на комфорт та якість стандартного всесезонного взуття. Деякі купують власне взуття, що суперечить правилам, але часто дозволяється.