В армии Германии проблемы с обувью: военные несколько лет ждут новые берцы

Немецким военным придется ждать до 2022 года, чтобы получить новую обувь из-за "ограниченных производственных мощностей у промышленности".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Неспособность Бундесвера оснастить солдат обувью добавилась к ряду скандалов с нехваткой техники и вопросам о боевой готовности.

В 2016 году Бундесвер планировал обеспечить солдат двумя типами "тяжелой боевой обуви" и "легкими боевыми ботинками" вместо стандартных "всесезонных ботинок".

Работа должна была завершиться до конца 2020 года, но теперь сроки сдвинули к середине 2022 года.

В Министерстве обороны Германии заявили, что "из-за ограниченной производственной мощности у промышленности невозможно соблюдать график".

"Полная реализация новой боевой обувной системы вооруженных сил будет завершена до конца второго квартала 2022 года", - отметили в министерстве.

Согласно парламентскому запросу, около 160 тысяч из 183 тысяч солдат получили свою первую пару тяжелых боевых ботинок. Однако военные не получили второй пары. Только 31 тысяче солдат была выдана легкая боевая обувь.

"Это кажется довольно гротескным, что для оснащения войск новой обувью нужно восемь лет", - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерман, член парламента от оппозиционных "Свободных демократов", которая подала запрос в Министерство обороны.

Военные жалуются на комфорт и качество стандартной всесезонной обуви. Некоторые покупают собственную обувь, которая противоречит правилам, но часто разрешается.