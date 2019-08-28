У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
Грецькі пожежники намагаються взяти під контроль пожежу в лісі недалеко від археологічних розкопок давнього міста Дельфи в центральній Греції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Prothotema.
Пожежна служба заявила, що стародавнім руїнам і довколишнім будинкам поки нічого не загрожує, проте сильний вітер заважає стримувати поширення вогню.
У районі пожежі знаходяться 39 пожежних з 13 транспортними засобами, до гасіння вогню залучено чотири літаки і один вертоліт.
Руїни древніх Дельф розташовані в 9,5 кілометрах від узбережжя Коринфської затоки на південно-західному схилі гори Парнасу на висоті 700 метрів над рівнем моря.
Сучасне місто Дельфи знаходиться неподалік, на захід від руїн.
Нагадаємо, на початку тижня сотні людей евакуювали з готелів та пляжів Греції через лісові пожежі, що вирують по всій країні.