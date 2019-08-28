В Греции крупный лесной пожар вблизи древнего города Дельфы

Греческие пожарные пытаются взять под контроль пожар в лесу недалеко от археологических раскопок давнего города Дельфы в центральной Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Prothotema.

Пожарная служба заявила, что древним руинам и близлежащим домам пока ничего не угрожает, однако сильный ветер мешает сдерживать распространение огня.

В районе пожара находятся 39 пожарных с 13 транспортными средствами, к тушению огня привлечены четыре самолета и один вертолет.

Руины древних Дельф расположены в 9,5 километрах от побережья Коринфского залива на юго-западном склоне горы Парнаса на высоте 700 метров над уровнем моря.

Современный малый город Дельфы находится неподалеку, западнее руин.

Напомним, в начале недели сотни людей эвакуировали из отелей и пляжей Греции из-за лесных пожаров, бушующих по всей стране.