Стало известно, о чем говорили Зеленский и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил подготовку к встрече в "нормандском формате".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет сайт президента.

Согласно сообщению, Зеленский призвал Меркель срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Канцлер согласилась с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года - они должны обсудить прогресс реализации договоренностей, достигнутых 12 июля.

Кроме того, рассказывают в ОП, главы государств обсудили результаты саммита G7 во Франции. Президент Украины поблагодарил за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в "Семерку" в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.

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Также Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на востоке Украины и подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Это был уже четвертый разговор Зеленского с Меркель. Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров стран "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.