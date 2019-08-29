Італія: партії заявили про намір сформувати уряд на чолі з Конте

Дві італійські політичні партії в середу заявили про намір сформувати новий коаліційний уряд, залишивши суперництво в минулому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AP.

Луїджі ді Майо, лідер популістського руху "5 зірок", заявив, що повідомив президенту Італії про потенційне партнерство своєї партії з опозиційною Демократичною партією, що передбачає повернення Джузеппе Конте на посаду прем'єр-міністра.

Президент Італії Серджо Маттарелла повинен вирішити, чи може альянс створити життєздатну більшість у парламенті. Конте має пройти вотум довіри в обох палатах, щоб знову стати прем'єр-міністром.

Якщо Маттарелла не буде впевнений, що Конте може очолити продуктивний уряд, він може призначити дострокові вибори.

Читайте також Макрон: урок Італії показав згубність союзу з ультраправими

Президентський палац заявив, що Конте запросили приїхати поговорити з Маттареллою в четвер вранці.

Посилаючись на твіт президента США Дональда Трампа, який вихваляв Конте, Ді Майо сказав: "Підтвердження Трампа свідчить про те, що ми на правильному шляху".

Конте подав у відставку днями після того, як ультраправий віцепрем'єр, лідер "Ліги" Маттео Сальвіні вирішив спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд. Він, схоже, прорахувався, думаючи, що демократи ніколи не підуть на створення коаліції з рухом "5 зірок", з якими у них традиційно були погані відносини.

Лідер демократів Нікола Зінгаретті, очевидно згадуючи про Сальвіні, сказав: "Ми маємо намір покласти край періоду ненависті, злості та страху".