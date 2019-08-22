Макрон: урок Італії показав згубність союзу з ультраправими

Президент Франції Еммануель Макрон, який мав напружені відносини із італійськими віцепрем'єрами Маттео Сальвіні та Луїджі Ді Майо, заявив у середу, що Італія заслуговує на лідерів, які здатні виконувати поставлені завдання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

"Італійський урок полягає в тому, що коли йдеться про союз з ультраправими, зрештою, це завжди виграш для ультраправих", - сказав Макрон журналістам у Парижі.

"Хто у великому програші від останніх подій? Ді Майо", - додав він. На запитання, чи лідер ультраправої "Ліги" Сальвіні теж програв, він відповів: "Можливо, я сподіваюся".

Прем'єр Італії Джузеппе Конте подав у відставку днями після того, як Сальвіні вирішив спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд. Він, схоже, прорахувався, думаючи, що демократи ніколи не підуть на створення коаліції з рухом "5 зірок", з якими у них традиційно були погані відносини.

Франція в лютому відкликала свого посла в Римі через "безпідставні і безпрецедентні атаки Італії з часів закінчення війни", а також "скандальні заяви" італійського керівництва. Це сталося після того, як віце-прем’єр Італії Луїджі Ді Майо зустрівся у Франції з представниками протестного руху "жовтих жилетів".

Наприкінці січня французьке Міністерство закордонних справ викликало посла Італії після того, як Ді Майо звинуватив Париж у створенні бідності в Африці та масової міграції до Європи.

Ще один віце-прем'єр Маттео Сальвіні підтримав Ді Майо і зазначив, що Франція не зацікавлена у стабілізації ситуації у Лівії через свої енергетичні інтереси. Він назвав Макрона "жахливим президентом" і зазначив, що "справа не у французькому народі".

Сальвіні також описав президента Франції як "ввічливого молодого чоловіка, який п'є занадто багато шампанського". Лідер Франції казав, що він є відкритим противником Сальвіні.