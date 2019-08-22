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Президент Італії хоче швидкої угоди про формування нового уряду

Четвер, 22 серпня 2019, 14:28

Президент Італії хоче, щоб політичні партії домовилися про створення нового коаліційного уряду за найближчі кілька днів, якщо вони хочуть уникнути дострокових виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

У четвер президент Серджо Маттарелла зустрінеться з делегаціями опозиційної лівоцентристської Демократичної партії та партії "5 зірок".

Маттарелла наполягає на якнайшвидших термінах і хоче побачити чіткі сигнали про можливу нову коаліційну угоду вже в четвер, а після зустрічі - розвитку ситуації до початку наступного тижня.

Провідна опозиційна партія Італії надала своєму лідерові Ніколі Дзінгаретті мандат на вивчення можливості формування нового уряду.

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Опозиційна партія Італії Forza Italia хоче, щоб країна пішла на вибори, якщо уряд не буде сформований, заявив лідер політсили Сільвіо Берлусконі.

Берлусконі виступив після зустрічі з президентом Італії, який повинен вирішити, чи слід призначити дострокові вибори чи дати мандат на формування нового уряду після консультацій з політичними силами.

Останнім часом між партіями "Ліга" та "Рухом 5 зірок" виникали постійній суперечки, які вилились у політичну кризу та бажання голови "Ліги", голови МВС Маттео Сальвіні спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Він, схоже, прорахувався, думаючи, що демократи ніколи не підуть на створення коаліції з "5 зірками", з якими у них традиційно були погані відносини.

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Італія
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