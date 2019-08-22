Президент Італії хоче швидкої угоди про формування нового уряду

Президент Італії хоче, щоб політичні партії домовилися про створення нового коаліційного уряду за найближчі кілька днів, якщо вони хочуть уникнути дострокових виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

У четвер президент Серджо Маттарелла зустрінеться з делегаціями опозиційної лівоцентристської Демократичної партії та партії "5 зірок".

Маттарелла наполягає на якнайшвидших термінах і хоче побачити чіткі сигнали про можливу нову коаліційну угоду вже в четвер, а після зустрічі - розвитку ситуації до початку наступного тижня.

Провідна опозиційна партія Італії надала своєму лідерові Ніколі Дзінгаретті мандат на вивчення можливості формування нового уряду.

Опозиційна партія Італії Forza Italia хоче, щоб країна пішла на вибори, якщо уряд не буде сформований, заявив лідер політсили Сільвіо Берлусконі.

Берлусконі виступив після зустрічі з президентом Італії, який повинен вирішити, чи слід призначити дострокові вибори чи дати мандат на формування нового уряду після консультацій з політичними силами.

Останнім часом між партіями "Ліга" та "Рухом 5 зірок" виникали постійній суперечки, які вилились у політичну кризу та бажання голови "Ліги", голови МВС Маттео Сальвіні спровокувати дострокові вибори, щоб самому очолити уряд.

Він, схоже, прорахувався, думаючи, що демократи ніколи не підуть на створення коаліції з "5 зірками", з якими у них традиційно були погані відносини.