Италия: партии заявили о намерении сформировать правительство во главе с Конте

Две итальянские политические партии в среду заявили о намерении сформировать новое коалиционное правительство, оставив соперничество в прошлом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет AP.

Луиджи ди Майо, лидер популистского движения "5 звезд", заявил, что сообщил президенту Италии о потенциальном партнерстве своей партии с оппозиционной Демократической партией, что предусматривает возвращение Джузеппе Конте на пост премьер-министра.

Президент Италии Серджо Маттарелла должен решить, может ли альянс создать жизнеспособное большинство в парламенте. Конте должен пройти вотум доверия в обеих палатах, чтобы снова стать премьер-министром.

Если Маттарелла не будет уверен, что Конте может возглавить продуктивное правительство, он может назначить досрочные выборы.

Президентский дворец заявил, что Конте пригласили приехать поговорить с Маттареллой в четверг утром.

Читайте также Макрон: урок Италии показал пагубность союза с ультраправыми

Ссылаясь на твит президента США Дональда Трампа, который восхвалял Конте, Ди Майо сказал: "Подтверждение Трампа свидетельствует о том, что мы на правильном пути".

Конте подал в отставку на днях после того, как ультраправый вице-премьер, лидер "Лиги" Маттео Сальвини решил спровоцировать досрочные выборы, чтобы самому возглавить правительство.

Он, похоже, просчитался, полагая, что демократы никогда не пойдут на создание коалиции с движением "5 звезд", с которыми у них традиционно были плохие отношения.

Лидер демократов Никола Зингаретти, очевидно вспоминая о Сальвини, сказал: "Мы собираемся закончить период ненависти, злобы и страха".