Росія не є для Туреччини альтернативою Україні - Анкара

Туреччина не сприймає відносини з Росією як альтернативу співпраці з Україною, заявив голова МЗС Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції з естонським колегою Урмасом Рейнсалу в Таллінні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Anadolu.

За словами Чавушоглу, Анкара розвиває зв'язки не лише з Росією, але і з багатьма іншими країнами, зокрема з Україною і Естонією.

"Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму, чого не скажеш про деякі країни Заходу, які час від часу забувають про цей факт", - сказав турецький міністр.

Очільник дипломатії підкреслив, що співпраця Анкари з Москвою не повинна також сприйматися як альтернатива членству Туреччини в НАТО або розвитку зв'язків з ЄС.

Чавушоглу назвав присутність Росії в регіоні "реальністю, яку потрібно визнавати".

"Хоча в двосторонніх зв'язках з Москвою мають місце певні складності, пов'язані з діями режиму Башара Асада, Туреччина і Росія прагнуть врегулювати проблеми в Сирії в рамках астанинського і сочинського процесів", - сказав міністр.

Коментуючи ймовірність закупівлі російських літаків п'ятого покоління, Чавушоглу нагадав, що контракт на поставку російських ЗРК С-400 в Туреччину був укладений після того, як США відмовилися продавати турецькій стороні системи ППО.

"Туреччина гостро потребувала систем ППО і тому була змушена придбати ЗРК С-400. Ми все ще є одними з 9 учасників програми створення літаків п'ятого покоління F-35 і вже перерахували під неї 1,4 мільярда доларів. Американська сторона сьогодні створює ряд проблем для Анкари з цього питання. Туреччина готова придбати F-35 і виробляє ряд комплектуючих для цього літака. Якщо не вийде з F-35, то ми будемо шукати заміну хоча і не прагнемо до цього варіанту розвитку подій ", - сказав міністр.