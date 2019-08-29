Россия не является для Турции альтернативой Украины – Анкара

Турция не приемлет отношения с Россией как альтернативу сотрудничества с Украиной, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в Таллинне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Anadolu.

По словам Чавушоглу, Анкара развивает связи не только с Россией, но и со многими другими странами, в частности с Украиной и Эстонией.

"Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексии Крыма, чего не скажешь о некоторых странах Запада, которые время от времени забывают об этом факте", - сказал турецкий министр.

Глава дипломатии подчеркнул, что сотрудничество Анкары с Москвой не должно также восприниматься как альтернатива членству Турции в НАТО или развитию связей с ЕС.

Чавушоглу назвал присутствие России в регионе "реальностью, которую нужно признавать".

"Хотя в двусторонних связях с Москвой имеют место определенные сложности, связанные с действиями режима Башара Асада, Турция и Россия стремятся урегулировать проблемы в Сирии в рамках астанинского и сочинского процессов", - сказал министр.

Комментируя вероятность закупки российских самолетов пятого поколения, Чавушоглу напомнил, что контракт на поставку российских ЗРК С-400 в Турцию был заключен после того, как США отказались продавать турецкой стороне системы ПВО.

"Турция остро нуждалась в системах ПВО и поэтому была вынуждена приобрести ЗРК С-400. Мы все еще одни из 9 участников программы создания самолетов пятого поколения F-35 и уже перечислили на нее 1,4 млрд долларов. Американская сторона сегодня создает ряд проблем для Анкары в этом вопросе. Турция готова приобрести F-35 и производит ряд комплектующих для этого самолета. Если не получится с F-35, то мы будем искать замену, хотя и не стремимся к этому варианту развития событий", - сказал министр.