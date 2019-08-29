У Німеччині в ДТП зі шкільним автобусом постраждали 30 осіб
Четвер, 29 серпня 2019, 11:45
У німецькому місті Бранденбург-на-Гафелі переповнений шкільний автобус зіткнувся з легковим автомобілем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.
ДТП, обставини якої невідомі, сталася на одній з вулиць міста у другій половині дня середи.
В результаті аварії постраждали 30 людей, включаючи водійку легкового автомобіля.
"80% постраждалих – діти" - повідомили в пожежному департаменті.
Повідомляється, що у постраждалих поранення різного ступеня важкості. 16 людей відвезли до лікарні Потсдама, 14 – до лікарні Бранденбурга-на-Гафелі.
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