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У Німеччині в ДТП зі шкільним автобусом постраждали 30 осіб

Четвер, 29 серпня 2019, 11:45

У німецькому місті Бранденбург-на-Гафелі переповнений шкільний автобус зіткнувся з легковим автомобілем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

ДТП, обставини якої невідомі, сталася на одній з вулиць міста у другій половині дня середи.

В результаті аварії постраждали 30 людей, включаючи водійку легкового автомобіля.

"80% постраждалих – діти" - повідомили в пожежному департаменті.

 

Повідомляється, що у постраждалих поранення різного ступеня важкості. 16 людей відвезли до лікарні Потсдама, 14 – до лікарні Бранденбурга-на-Гафелі.

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Німеччина
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