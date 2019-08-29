В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 30 человек
Четверг, 29 августа 2019, 11:45
В немецком городе Бранденбург-на-Хафеле переполнен школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.
ДТП, обстоятельства которого неизвестны, произошло на одной из улиц города во второй половине дня среды.
В результате аварии пострадали 30 человек, включая водитель легкового автомобиля.
"80% пострадавших - дети", - сообщили в пожарном департаменте.
Сообщается, что у пострадавших ранения различной степени тяжести. 16 человек увезли в больницу Потсдама, 14 - в больницу Бранденбурга-на-Хафеле.
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