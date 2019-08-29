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Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій

Четвер, 29 серпня 2019, 18:22

Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час візиту в Берлін заявив, що сподівається, що Німеччина погодиться розпочати переговори щодо виплати репарацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у четвер Міцотакіс сказав журналістам: "Ми сподіваємось, що буде позитивна відповідь".

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Попередній грецький уряд у квітні виступив з офіційним проханням розпочати переговори про виплату репарацій. Афіни стверджують, що Греція заборгувала за обидві світові війни.

Меркель не згадувала про це питання на прес-конференції, але Німеччина раніше заявляла, що питання виплати репарацій Греції вже було врегульовано.

За оцінками Греції, вона може вимагати мінімальних репарацій у розмірі 292 мільярди євро за окупацію Німеччиною під час Другої світової війні та 9,2 мільярда євро за Першу світову війну.

Раніше повідомлялося, що грецький уряд може піти на конфіскацію німецької власності у країні, якщо Берлін не погодиться на виплату репарацій.

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Греція Німеччина
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