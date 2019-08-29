Новый премьер Греции хочет переговоров с Германией о выплате репараций

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Берлин заявил, что надеется, что Германия согласится начать переговоры о выплате репараций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в четверг Мицотакис сказал журналистам: "Мы надеемся, что будет положительный ответ".

Предыдущее греческое правительство в апреле выступило с официальной просьбой начать переговоры о выплате репараций. Афины утверждают, что Германия должна за обе мировые войны.

Меркель не упоминала об этом вопросе на пресс-конференции, но Германия ранее заявляла, что вопрос выплаты репараций Греции уже был урегулирован.

По оценкам Греции, она может требовать минимальных репараций в размере 292 млрд евро за оккупацию Германией во время Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну.