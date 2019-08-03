ЄС висунув 65-річну болгарку Георгієву на пост директора МВФ

Уряди Європейського cоюзу обрали болгарку Крісталіну Георгієву кандидатом блоку на очолення Міжнародного валютного фонду після понад 12-годинних переговорів у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

65-річна керівниця Світового банку отримала підтримку більшості з 28 країн ЄС, перемігши кандидата від Нідерландів Єруна Дейсселблума після двох турів голосування та тривалих переговорів між країнами ЄС.

"Вітаємо Георгієву з обранням кандидатом від Європи на очолення МВФ. Зважаючи на зростання глобальної напруженості, необхідно обов'язково підтримувати МВФ як символ багатосторонності", - заявив голова клубу міністрів фінансів єврозони Маріо Сентено.

Георгієва - правоцентристський політик, яка виросла в Болгарії за комунізму. Кар'єра привела її до вершини Світового банку та Європейської комісії.

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Більшість країн ЄС підтримали Георгієву, навіть якщо її кандидатура призведе до зміни правил МВФ, які вимагають, щоб директор-розпорядник був молодшим 65 років при призначенні.

Необхідність цих змін може послабити європейського кандидата, якщо достатньо велика кількість країн-членів МВФ виступатиме проти реформи.

Однак європейський чиновник заявив, що підтримки країн-членів ЄС та Сполучених Штатів буде достатньо для перегляду правил у глобальному фонді, в якому історично переважав західний блок. Згідно з правилами МВФ, зміна підзаконного акта про усунення або зміну вікового обмеження потребує затвердження більшістю голосів ради.



Колишня голова МВФ, французка Крістін Лагард, подала у відставку в липні після того, як лідери ЄС обрали її на зміну Маріо Драгі президентом Європейського центрального банку.

