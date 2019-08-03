ЄС висунув 65-річну болгарку Георгієву на пост директора МВФ
Уряди Європейського cоюзу обрали болгарку Крісталіну Георгієву кандидатом блоку на очолення Міжнародного валютного фонду після понад 12-годинних переговорів у п'ятницю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
65-річна керівниця Світового банку отримала підтримку більшості з 28 країн ЄС, перемігши кандидата від Нідерландів Єруна Дейсселблума після двох турів голосування та тривалих переговорів між країнами ЄС.
"Вітаємо Георгієву з обранням кандидатом від Європи на очолення МВФ. Зважаючи на зростання глобальної напруженості, необхідно обов'язково підтримувати МВФ як символ багатосторонності", - заявив голова клубу міністрів фінансів єврозони Маріо Сентено.
Георгієва - правоцентристський політик, яка виросла в Болгарії за комунізму. Кар'єра привела її до вершини Світового банку та Європейської комісії.
Більшість країн ЄС підтримали Георгієву, навіть якщо її кандидатура призведе до зміни правил МВФ, які вимагають, щоб директор-розпорядник був молодшим 65 років при призначенні.
Необхідність цих змін може послабити європейського кандидата, якщо достатньо велика кількість країн-членів МВФ виступатиме проти реформи.
Однак європейський чиновник заявив, що підтримки країн-членів ЄС та Сполучених Штатів буде достатньо для перегляду правил у глобальному фонді, в якому історично переважав західний блок. Згідно з правилами МВФ, зміна підзаконного акта про усунення або зміну вікового обмеження потребує затвердження більшістю голосів ради.
Колишня голова МВФ, французка Крістін Лагард, подала у відставку в липні після того, як лідери ЄС обрали її на зміну Маріо Драгі президентом Європейського центрального банку.