ЕС выдвинул 65-летнюю болгарку Георгиеву на пост директора МВФ
Правительства Европейского Союза избрали болгарку Кристалину Георгиеву кандидатом блока на возглавление Международного валютного фонда после более 12-часовых переговоров в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
65-летняя руководительница Всемирного банка получила поддержку большинства из 28 стран ЕС, победив кандидата от Нидерландов Йеруна Дейсселблума после двух туров голосования и длительных переговоров между странами ЕС.
"Поздравляем Георгиеву с избранием кандидатом от Европы на возглавление МВФ. Учитывая рост глобальной напряженности, необходимо обязательно поддерживать МВФ как символ многосторонности", - заявил председатель клуба министров финансов еврозоны Марио Сентено.
Георгиева - правоцентристский политик, выросший в Болгарии при коммунизме. Карьера привела ее к вершине Всемирного банка и Европейской комиссии.
Большинство стран ЕС поддержали Георгиеву, даже если ее кандидатура приведет к изменению правил МВФ, которые требуют, чтобы директор-распорядитель был младшим 65 лет при назначении.
Необходимость этих изменений может ослабить европейского кандидата, если достаточно большое количество стран-членов МВФ будут выступать против реформы.
Однако европейский чиновник заявил, что поддержки стран-членов ЕС и США будет достаточно для пересмотра правил в глобальном фонде, в котором исторически преобладал западный блок. Согласно правилам МВФ, изменение подзаконного акта об устранении или изменении возрастного ограничения требует утверждения большинством голосов совета.
Бывшая глава МВФ, француженка Кристин Лагард, подала в отставку в июле после того, как лидеры ЕС избрали ее на смену Марио Драги президентом Европейского центрального банка.