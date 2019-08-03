ЕС выдвинул 65-летнюю болгарку Георгиеву на пост директора МВФ

Правительства Европейского Союза избрали болгарку Кристалину Георгиеву кандидатом блока на возглавление Международного валютного фонда после более 12-часовых переговоров в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

65-летняя руководительница Всемирного банка получила поддержку большинства из 28 стран ЕС, победив кандидата от Нидерландов Йеруна Дейсселблума после двух туров голосования и длительных переговоров между странами ЕС.

"Поздравляем Георгиеву с избранием кандидатом от Европы на возглавление МВФ. Учитывая рост глобальной напряженности, необходимо обязательно поддерживать МВФ как символ многосторонности", - заявил председатель клуба министров финансов еврозоны Марио Сентено.

Георгиева - правоцентристский политик, выросший в Болгарии при коммунизме. Карьера привела ее к вершине Всемирного банка и Европейской комиссии.

Читайте также В ЕС напомнили, что для получения 500 млн евро макрофина Украина должна сотрудничать с МВФ

Большинство стран ЕС поддержали Георгиеву, даже если ее кандидатура приведет к изменению правил МВФ, которые требуют, чтобы директор-распорядитель был младшим 65 лет при назначении.

Необходимость этих изменений может ослабить европейского кандидата, если достаточно большое количество стран-членов МВФ будут выступать против реформы.

Однако европейский чиновник заявил, что поддержки стран-членов ЕС и США будет достаточно для пересмотра правил в глобальном фонде, в котором исторически преобладал западный блок. Согласно правилам МВФ, изменение подзаконного акта об устранении или изменении возрастного ограничения требует утверждения большинством голосов совета.

Бывшая глава МВФ, француженка Кристин Лагард, подала в отставку в июле после того, как лидеры ЕС избрали ее на смену Марио Драги президентом Европейского центрального банка.