Зеленський пропонує дати безвіз низці країн, щоб звідти їхали лікуватися в Україну

Президент Володимир Зеленський пропонує скасувати візовий режим для низки країн з метою розвитку медичного туризму в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми можемо скласти перелік країн, громадяни яких часто приїжджають до України на лікування, з тим, щоб скасувати для них візовий режим, і звернутися до Міністерства закордонних справ (розглянути це питання - ред.). Особливо це стосується тих країн, громадяни яких зазвичай сюди приїжджають на лікування і оздоровлення і відчувають ці перепони у перетині кордону", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що нині з України на лікування за кордон їде втричі більше людей, ніж приїжджають в Україну, тому питання розвитку медичного туризму досить актуальне.

Як повідомлялося, ЄС вимагає від України дій у сфері боротьби з корупцією та нелегальною міграцією в контексті механізму призупинення безвізових режимів.