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Зеленский предлагает дать безвиз ряду стран, чтобы оттуда ехали лечиться в Украину

Суббота, 3 августа 2019, 14:18

Президент Владимир Зеленский предлагает отменить визовый режим для ряда стран с целью развития медицинского туризма в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел (рассмотреть этот вопрос - ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

Как сообщалось, ЕС требует от Украины действий в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией в контексте механизма приостановления безвизовых режимов.

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