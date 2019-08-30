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США невдовзі планують визначити розмір військової допомоги Україні - Болтон

П'ятниця, 30 серпня 2019, 09:45

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що Вашингтон невдовзі планує визначитися з розміром військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interfax.by.

"У нас буде відповідь на це питання в найближчому майбутньому", - сказав Болтон журналістам у четвер у Мінську, відповідаючи на запитання.

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Він зазначив, що в минулому і зараз у США є дуже широке співробітництво в сфері оборони з Україною та іншими країнами в регіоні.

"Мені здається, воно було взаємовигідним. І в найближчому майбутньому ми визначимося і ухвалимо рішення з цього приводу", - додав Болтон.

Як відомо, бюджетні проєкти на 2020 рік, які зараз розглядає Конгрес США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад $700 млн.

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