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США вскоре планируют определить размер военной помощи Украине – Болтон

Пятница, 30 августа 2019, 09:45

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что Вашингтон вскоре планирует определиться с размером военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interfax.by.

"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем", - сказал Болтон журналистам в четверг в Минске, отвечая на вопросы.

Он отметил, что в прошлом и сейчас в США очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

"Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу", - добавил Болтон.

Как известно, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более $700 млн.

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