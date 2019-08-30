У парламенті Чехії пройде обговорення щодо конституційної скарги на Земана

Пропозицію Сенату Чехії про подання конституційної скарги проти президента Мілоша Земана члени Палати депутатів (нижньої палати парламенту) обговорять 26 вересня.

Таке рішення було прийнято на засіданні оргкомітету нижньої палати парламенту Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Вже 6 вересня текст скарги буде розглянутий конституційно-правовим комітетом Палати депутатів.

Верхня палата парламенту Чехії проголосувала за подачу конституційної скарги проти глави держави наприкінці липня. Автори ініціативи звинуватили Земана в численних порушеннях конституції.

Зокрема, сенатори розкритикували президента за вісім випадків дій чи бездіяльності під час призначення або звільнення членів уряду, а також засудили виступи Земана в порушення офіційної чеської зовнішньої політики.

Згідно з чинним законодавством, позов проти президента, крім трьох п'ятих від загальної кількості сенаторів, протягом трьох місяців повинні підтримати як мінімум 120 членів Палати депутатів.