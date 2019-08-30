В парламенте Чехии пройдет обсуждение по конституционной жалобе на Земана

Предложение Сената Чехии о конституционной жалобе против президента Милоша Земана члены Палаты депутатов (нижней палаты парламента) обсудят 26 сентября.

Такое решение было принято на заседании оргкомитета нижней палаты парламента Чехии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Уже 6 сентября текст жалобы будет рассмотрен конституционно-правовым комитетом Палаты депутатов.

Верхняя палата парламента Чехии проголосовала за подачу конституционной жалобы против главы государства в конце июля. Авторы инициативы обвинили Земана в многочисленных нарушениях конституции.

В частности, сенаторы раскритиковали президента за восемь случаев действий или бездействия при назначении или увольнении членов правительства, а также осудили выступления Земана в нарушение официальной чешской внешней политики.

Согласно действующему законодательству, иск против президента, кроме трех пятых от общего числа сенаторов, в течение трех месяцев должны поддержать как минимум 120 членов Палаты депутатов.