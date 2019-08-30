Парламент Естонії не підтримав вотум недовіри прем'єр-міністру

Парламентська опозиція Естонії в п'ятницю не змогла відправити у відставку прем'єр-міністра Юрі Ратаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За вотум недовіри проголосували 40 депутатів, проти - 55. Ще один депутат не голосував, а п'ятеро були відсутні на засіданні. Для вотуму недовіри необхідний як мінімум 51 голос.

До процедури голосування Ратас близько 4 годин відповідав на запитання депутатів.

Вотум недовіри прем'єру ініціювала опозиційна Партія реформ. На думку реформістів, Ратас є слабким і некомпетентним керівником, який не гідний того, щоб залишатися прем'єром.

Ініціативу реформістів підтримали також соціал-демократи і один безпартійний депутат.