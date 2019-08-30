Парламент Эстонии не поддержал вотум недоверия премьер-министру

Парламентская оппозиция Эстонии в пятницу не смогла отправить в отставку премьер-министра Юри Ратас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За вотум недоверия проголосовали 40 депутатов, против - 55. Еще один депутат не голосовал, а пятеро отсутствовали на заседании. Для вотума недоверия необходим как минимум 51 голос.

К процедуре голосования Ратас около четырех часов отвечал на вопросы депутатов.

Вотум недоверия премьеру инициировала оппозиционная Партия реформ. По мнению реформистов, Ратас является слабым и некомпетентным руководителем, который не достоин того, чтобы оставаться премьером.

Инициативу реформистов поддержали также социал-демократы и один беспартийный депутат.