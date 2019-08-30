Парламент Эстонии не поддержал вотум недоверия премьер-министру
Пятница, 30 августа 2019, 15:18
Парламентская оппозиция Эстонии в пятницу не смогла отправить в отставку премьер-министра Юри Ратас.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.
За вотум недоверия проголосовали 40 депутатов, против - 55. Еще один депутат не голосовал, а пятеро отсутствовали на заседании. Для вотума недоверия необходим как минимум 51 голос.
К процедуре голосования Ратас около четырех часов отвечал на вопросы депутатов.
Вотум недоверия премьеру инициировала оппозиционная Партия реформ. По мнению реформистов, Ратас является слабым и некомпетентным руководителем, который не достоин того, чтобы оставаться премьером.
Инициативу реформистов поддержали также социал-демократы и один беспартийный депутат.
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